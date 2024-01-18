Подмосковье 18 января 2024, 13:47 Прорыв трубы на улице Горького в Апрелевке устранили за несколько часов Анна Тюрюмина

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Локальная авария произошла в третьем подъезде дома № 25 на улице Горького в Апрелевке. В четыре часа утра здесь произошел прорыв сразу в пяти местах стояка отопления. Квартиры не пострадали.

«Отопления по факту нет только здесь, в техническом помещении, где находится мусоросборная камера. На этом этаже протечки устранены, здесь трубы заварены, бригада работает на верхних этажах», — прокомментировал начальник территориального управления Сергей Ермак.

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К 13:00 два из пяти прорывов уже устранили. Аварийные службы отреагировали достаточно быстро, однако, вода затопила нижнюю часть лифтовой шахты, холлы и места общего пользования.

«На объекте работает бригада из семи человек. Лифт остановлен. Погружные насосы уже выкачивают воду, потом предстоит высушить шахты и само подъёмное устройство. Запускать будем только после проверки безопасности эксплуатации лифта», — отметил руководитель УК «СтарКомСервис» Денис Першин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав сразу сообщать ему о проблемах с отоплением в округах.

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