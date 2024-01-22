Подмосковье 22 января 2024, 14:16 Прорыв трубы на улице Гайдара в Подольске устранят до конца дня Галина Добрынина

Читать 360tv в

Несколько подъездов дома №13 на улице Гагарина в Подольске пришлось временно отключить от горячей воды после прорыва на теплосети. Ремонт трубы закончится до конца дня.

Бригада «Подольской теплосети» находится на месте с 8:00 утра. Работают три машины и четверо человек во главе с мастером. Они меняют участок трубы длиной 15 метров. Сварщик соединяет новый и старый участок трубопровода, одновременно идет откачка воды в камере для доступа к коммуникациям. Открыты три люка.

Реклама

В доме есть тепло, но отключили горячую воду на время ремонта. Возобновить подачу ресурса обещают сегодня, до конца дня.

Галина Добрынина Галина Добрынина Галина Добрынина Галина Добрынина

Тепло продолжает возвращаться в дома Климовска и Шепчинок. Всем жителям, которые пострадали от протечек и прорывов радиаторов, компенсируют ущерб. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».