Подмосковье 25 января 2024, 17:37 Прорыв канализационной трубы на Зеленой улице в Химках ликвидируют к концу дня Валерия Ерофеева

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Коммунальщики продолжают ремонтировать канализационную трубу, которую прорвало на Зеленой улице в Химках. Из-за аварии подтопило подвал жилого дома № 20.

На месте работает бригада специалистов.

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«По информации управляющей компании и Химкинского водоканала, специалисты установили насос для откачивания воды. После этого проведут необходимые работы по замене аварийного участка трубы. Примерный срок окончания работ — до конца суток», — сообщили в администрации городского округа Химки.

Ранее в Химках запустили горячую линию по вопросам теплоснабжения. Позвонить и рассказать о проблеме можно по номеру: +7 (495) 793-01-01.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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