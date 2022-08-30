Прорыв канализационной трубы на улицы Белобородова устранили в Мытищах

Управляющая компания «Август ЖКХ» устранила последствия коммунальной аварии в подвале на улице Белобородова в Мытищах. Жители дома жаловались на неприятный запах, который распространился на все здание. Об этом рассказала глава Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

В подвале дома засорилась канализация, а стоки вылились в подвал. После этого в доме распространился резкий неприятный запах. После жалоб жителей УК сообщила, что устранила источник зловония, но собственники сообщили, что он никуда не пропал.

«На деле откачка воды не проведена, подвал затоплен, запах стоит до 17 этажа», — рассказали жители дома.

Инспекторы ГЖИ связались с управляющей компанией и поручили оперативно решить проблему. После этого канализационную воду откачали, а помещение обработали.

«Если управляющая компания надеялась, что в сравнительно новом доме можно не работать, она сильно ошиблась. Такое отношение к делу сродни вредительству, и собственники, в конце концов, могут „уволить“ нерадивого работника», — подчеркнула Ольга Федина.

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