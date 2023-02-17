Подмосковье 17 февраля 2023, 08:28 Проруби для борьбы с замором рыбы сделали на озере в Воскресенске

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Инициативные рыбаки из Воскресенска борются с замором рыбы на местном озере. Для этого в толстом слое льда они делают проруби, чтобы сотни рыб попросту не задохнулись.

Сначала рыбаки бензопилой вырезают прорубь, а после в нее укладывают солому, чтобы избежать повторного обледенения.

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Администрация городского округа помогает рыбакам заботиться об экологии и наводить порядок на каскаде трех озер в микрорайоне Цемгигант. Их включили в программу губернатора «100 озер Подмосковья», теперь эту территорию ждет обновление.

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«К нам обратились инициативные жители ближайших домов с просьбой оказать содействие. Мы не смогли остаться равнодушными, учитывая, что на данном озере уже несколько раз были заморы рыбы. В том числе и три года назад был сильный мор рыбы. Мы поддержали эту инициативу», — рассказал замглавы администрации городского округа Воскресенск Андрей Баранов.

По его словам, озеро будет очищено и станет домом не только для рыб, но и для птиц. Жители надеются, что на озеро вернутся лебеди, которые когда-то здесь жили.

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