Подмосковье 06 февраля 2024, 21:05 Проруби для борьбы с замором рыбы сделали на озерах в Воскресенске Unsplash

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Инициативные рыбаки из Воскресенска борются с замором рыбы на местном озере. Для этого в толстом слое льда они делают проруби, пересыпанные соломой, чтобы рыба не задохнулись.

Проруби появились на каскаде прудов реки Кепиковка микрорайона Цемгигант. Из-за продолжительных морозов водоемы замерзают, толщина льда иногда достигает десятков сантиметров. Из-за этого их обитателям не хватает воздуха.

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«Это очень помогает, рыба дышит и таких заморов не наблюдалось уже несколько лет и осенью смотрю здесь уже ребята на лодках ловят и достаточно много», — отметил рыбак Сергей Яшин.

Он ведет свой собственный канал на Ютубе «Рыболовный странник». По его словам, в Воскресенске немало водоемов, где много разной рыбы: Москва-река, Семиславка, Медведка. Эти пруды хоть и маленькие, но находятся в центре микрорайона. Важно, что рыбаки не только ловят, но и спасают рыбу от зимнего замора.

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