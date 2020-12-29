Проректор по научной работе МГОУ получил грант президента России

Церемония вручения свидетельств победителей конкурса 2020 года на право получения грантов президента РФ для господдержки молодых ученых и ведущих научных школ прошла 28 декабря. Проректор по научной работе МГОУ Дмитрий Куликов стал одним из победителей конкурса, его проект посвящен разработке новых неинвазивных способов диагностики осложнений сахарного диабета.

Свидетельства вручал министр здравоохранения Михаил Мурашко, он отметил важность применения научных разработок в практическом здравоохранении и сказал, что данные направления являются «одними из самых востребованных в жизни людей, поскольку последний год показал, что развитие здравоохранения напрямую влияет на каждого».

Гранты президента РФ выделяются на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в рамках направления «Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов».