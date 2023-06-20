Подмосковье 20 июня 2023, 04:25 Около 150 случаев парковок автомобилей у мусорных площадок зафиксировали в Подмосковье с начала июня ГУСТ МО

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Жители Подмосковья оставили с начала июня на портале «Добродел» 144 обращения, связанных с припаркованными автомобилями у мусорных контейнеров, сообщила пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области. Недобросовестные водители оставляют транспорт в неположенных местах, создавая преграды для вывоза бытовых отходов.

По словам главы надзорного ведомства в ранге министра Светланы Аиповой, больше всего нарушений бдительные граждане зафиксировали в Химках, Ленинском и Одинцове.

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«Неправильная парковка автомобилей создает не только помехи для своевременного вывоза отходов, но также влечет за собой административное наказание: штраф от трех до пяти тысяч рублей для физических лиц и от пяти до 30 тысяч рублей — для юридических», — отметила руководитель ГУСТ.

Также министр добавила, что с начала июня нарушители правил парковки заплатили штрафы на общую сумму 245 тысяч рублей. Кроме того, некоторые автолюбители обнаружили на кузове транспорта механические повреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей за вклад в развитие региона.

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