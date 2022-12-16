Подмосковье 16 декабря 2022, 17:06 Пропуски на лыжные подъемники подарили детям мобилизованных в Балашихе

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Школьникам из Балашихи, чьих отцов мобилизовали этой осенью, в преддверии Нового года подарили ски-пассы. Это пропуски для доступа на лыжные подъемники.

Ученики балашихинской школы № 6 неожиданному подарку очень обрадовались и уже придумали планы на зимние каникулы.

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«Я хотела на „Лисью гору“ съездить с мамой, и такая возможность появилась. Купим лыжи, тогда поедем», — сказала ученица восьмого класса МБОУ СОШ № 6 Злата Володовская.

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Артем Васенин уже пять лет занимается хоккеем. В спорт его привел отец, который сейчас на спецоперации. По словам мальчика, покататься на лыжах он хотел бы вместе с семьей и друзьями.

«Просто папа один раз сводил на хоккей, мне очень сильно понравилось. Я решил тоже заниматься им. Сначала вставал на коньки, учился кататься, потом клюшку в руки взял, и пошло-поехало. Конечно, я давно хотел и на лыжах покататься», — рассказал ученик шестого класса МБОУ СОШ № 6 Артем Васенин.

По поручению губернатора льготы и меры поддержки расширили для семей и самих мобилизованных, добровольцев и кадровых военных. Главное условие — иметь прописку в Московской области.

«У нас 16 детей по школе и семь по детским садам. Меры поддержки — организовано бесплатное питание и помощь, если какая-то требуется, посещение театров, экскурсий. Все, что зависит от нас, мы все делаем и предлагаем для этих детей», — рассказала директор МБОУ СОШ № 6 Людмила Кузнецова.

Еще в Подмосковье проведут областные елки для детей, чьи папы сейчас находятся на СВО. Кроме того, на портале «Добродел» каждый желающий может сделать новогодний подарок ребятам из больниц и детских домов Донбасса.

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