Пропуска на проезд крупного транспорта по Подмосковью начали выдавать в Мосавтодоре

В Мосавтодоре стали временно выдавать разрешения на проезд крупного транспорта по Подмосковью. Получить пропуск там можно будет до 30 апреля.

Временная выдача связана с приостановкой приема жителей в офисах МФЦ. Разрешения для проезда крупных и тяжеловесных машин удастся получить по предварительной записи.

Для этого потребуется заполнить электронную форму заявления на портале государственных услуг. Готовый пропуск выдадут в Мосавтодоре после записи по телефону 8 (495) 287-87-59.

Время работы и адрес учреждений можно узнать на сайте.

Система пропусков

О введении в Подмосковье режима пропусков стало известно 10 апреля. Губернатор рассказал, что это будут делать поэтапно.

С 15 апреля их начнут спрашивать у людей, которые пользуются общественным или личным транспортом.

Получить разрешение можно на сайте госуслуг Подмосковья. Для этого потребуется скачать приложение «СТОП COVID-19» из App Store или Google Play. Мы рассказали, как поступить дальше.