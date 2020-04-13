Пропуска на проезд крупного транспорта по Подмосковью начали выдавать в Мосавтодоре
Временная выдача связана с приостановкой приема жителей в офисах МФЦ. Разрешения для проезда крупных и тяжеловесных машин удастся получить по предварительной записи.
Для этого потребуется заполнить электронную форму заявления на портале государственных услуг. Готовый пропуск выдадут в Мосавтодоре после записи по телефону 8 (495) 287-87-59.
Время работы и адрес учреждений можно узнать на сайте.
Система пропусков
О введении в Подмосковье режима пропусков стало известно 10 апреля. Губернатор рассказал, что это будут делать поэтапно.
С 15 апреля их начнут спрашивать у людей, которые пользуются общественным или личным транспортом.
Получить разрешение можно на сайте госуслуг Подмосковья. Для этого потребуется скачать приложение «СТОП COVID-19» из App Store или Google Play. Мы рассказали, как поступить дальше.