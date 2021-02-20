Пропавшего акиту-ину Ямото ищут по всему московскому региону

Щенок породы акита-ину Ямото еще совсем маленький по возрасту, но достаточно крупных размеров. В ночь на 29 января он сбежал из дома в Подмосковье. Хозяйка верит, что ее питомец еще найдется.

Источник фото: телеканал «360»

Владелица взяла Ямото у заводчика совсем крошкой. Когда он немного подрос, то ему организовали вольер во дворе. Там он свободно гулял. Холодной январской ночью он выбежал на улицу через приоткрытую калитку и убежал к коттеджному поселку «Клен», где в сетчатом ограждении есть дырка. Это выяснилось по камерам.

По словам хозяйки пса, он очень любил там гулять. И каждый раз тащил ее к воротам. Там следы Ямото пропали.

Пропавшего пса ищут все. Подключили не только пользователей интернета. Волонтеры продолжают поиски. Уже использовали и квадрокоптеры и тепловизоры. Искали вдоль дорог и в жилых массивах.

По словам волонтера Анны, радиус поисков захватывает и Подмосковье и Москву. О пропавшем Ямото стараются рассказать, как можно большему количеству людей. Через социальные сети или объявлениями, которые расклеены по всему Подмосковью. Нашедшему обещают вознаграждение — 50 тысяч рублей, либо щенок такой же породы в подарок.

Источник фото: телеканал «360»

Владелице Ямото звонят и сообщают, что возможно Ямото видели. Указывают разные места, куда едут волонтеры. Но пока поиски остаются безуспешными. Многие жители говорят, что видели похожую собаку, но оказывается, что это все не тот. У хозяйки Ямото еще остается надежда, что пса просто подобрали на дороге ночью. Она верит, что ее пес к ней вернется.

Не заметить такого пса трудно. Поэтому если у вашего соседа вдруг появилась взрослая акита или вы видели похожую собаку на улице — звоните по номеру: +7 901 366 66 66. Нашедший получит вознаграждение: 50 тысяч рублей или щенка акиты-ину.