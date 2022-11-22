Подмосковье 22 ноября 2022, 12:06 Промышленный туризм с экскурсиями на предприятия начнут развивать в Подмосковье

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Команда Подмосковья стала участником II Всероссийского акселератора по промышленному туризму «Открытая промышленность». Участники разработают маршрут посещения предприятий, который в следующем году могут посетить более пяти тысяч человек, сообщила зампред правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Екатерина Зиновьева напомнила, что Подмосковье входит в топ-5 регионов по индексу развития туристического потенциала, потому что в регионе находится 20% достопримечательностей и 60% российских промыслов. Сейчас на территории области функционируют свыше 1300 предприятий и более чем 400 тысяч компаний малого и среднего бизнеса.

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«Это не только обеспечивает уверенную работу промышленного сегмента региона, но и создает обширные возможности для развития промтуризма, который сейчас активно набирает обороты и обладает большим потенциалом», — отметила она.

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В акселератор вошли 20 регионов России. В составе команд — представители органов власти, туроператоры и краеведы. Подмосковье представят «Истринская сыроварня» и кулинария XomeChef, производитель биаксиально-ориентированных пленок «Биаксплен» и Загорский трубный завод, Жостовская фабрика декоративной росписи, Гжельский завод художественной росписи, завод елочных украшений «Елочка», а также Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского.

Сейчас команда разрабатывает маршрут посещения предприятий Подмосковья. Ожидается, что в следующем году экскурсии посетят свыше пяти тысяч туристов.

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