05 июня 2023, 12:49
Промышленный кредит на 50 миллионов рублей выдали мебельному подмосковному предприятию
Компания «Мебель Молчанов» из Московской области стала еще одним получателем кредита по программе «Промышленная ипотека». Организации предоставили 50 миллионов рублей на покупку производственной площадки в Ногинске, сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
«Компания „Мебель Молчанов“ занимается разработкой, изготовлением и продажей корпусной мебели. Воспользовавшись промышленной ипотекой, она приобрела производственную площадку площадью одна тысяча квадратных метров», — добавила Зиновьева.
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Общая сумма кредитов по программе промышленной ипотеки составила более 1,3 миллиарда рублей. Еще 40 заявок находятся на рассмотрении в банках.
Данную инициативу выдвинул весной 2022 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Изначально планировалось, средства можно направить только на покупку производственных площадей. Теперь их можно потратить на строительство, модернизацию и реконструкцию объекта.
Первым получателем промипотеки в декабре 2022 года стала компания «Электростарт» из Чехова. Предприятие получило 300 миллионов рублей на приобретение цеха.
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