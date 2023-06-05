Подмосковье 05 июня 2023, 12:49 Промышленный кредит на 50 миллионов рублей выдали мебельному подмосковному предприятию

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Компания «Мебель Молчанов» из Московской области стала еще одним получателем кредита по программе «Промышленная ипотека». Организации предоставили 50 миллионов рублей на покупку производственной площадки в Ногинске, сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Компания „Мебель Молчанов“ занимается разработкой, изготовлением и продажей корпусной мебели. Воспользовавшись промышленной ипотекой, она приобрела производственную площадку площадью одна тысяча квадратных метров», — добавила Зиновьева.

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Общая сумма кредитов по программе промышленной ипотеки составила более 1,3 миллиарда рублей. Еще 40 заявок находятся на рассмотрении в банках.

Данную инициативу выдвинул весной 2022 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Изначально планировалось, средства можно направить только на покупку производственных площадей. Теперь их можно потратить на строительство, модернизацию и реконструкцию объекта.

Первым получателем промипотеки в декабре 2022 года стала компания «Электростарт» из Чехова. Предприятие получило 300 миллионов рублей на приобретение цеха.

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