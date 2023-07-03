Подмосковье 03 июля 2023, 16:34 Промышленные предприятия в Солнечногорске трудоустроили более 6 тысяч человек

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Промышленность Солнечногорска развивается за счет металлургии, электронной, химической и текстильной отраслей, а также производства стройматериалов и стекольной продукции. В округе работает десять крупных предприятий, где в общей сложности трудоустроены около 6,6 тысячи человек.

«Солстек», «Солнечногорский механический завод» и «Европласт» входят в число крупнейших предприятий округа. «Солнечногорский механический завод» работает уже более 150 лет и является крупнейшим в России парашютным предприятием.

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«Солстек» основали в 1903 году. Предприятие специализируется на выпуске экологически чистой тары из бесцветного стекла. Завод выпускает более 50 видов стеклотары.

Объединение «Европласт» создали в 1997 году. До его появления крышки и проформы для производства пластиковых бутылок производились только западными компаниями. «Европласт» стал первой российской компанией на этом рынке. Сегодня предприятие входит в число лидеров по производству ПЭТ-преформ и полимерных колпачков в России и странах СНГ.

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