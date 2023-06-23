23 июня 2023, 12:05
Промышленные предприятия в Чехове создали около 5 тысяч рабочих мест
В Чехове работает 21 промышленное предприятие. С их помощью в округе создали около пяти тысяч рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Одним из ведущих предприятий округа является производитель офисной мебели «Бюрократ». Предприятие занимается выпуском офисных стульев, кресел и канцелярских товаров из пластика.
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Подробнее о работе предприятий Подмосковья можно узнать на инвестиционном портале.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об эффективности заключенных на ПМЭФ сделок. По его словам, 80% договоров реализуются.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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