Подмосковье 23 июня 2023, 12:05 Промышленные предприятия в Чехове создали около 5 тысяч рабочих мест

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В Чехове работает 21 промышленное предприятие. С их помощью в округе создали около пяти тысяч рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Одним из ведущих предприятий округа является производитель офисной мебели «Бюрократ». Предприятие занимается выпуском офисных стульев, кресел и канцелярских товаров из пластика.

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Подробнее о работе предприятий Подмосковья можно узнать на инвестиционном портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об эффективности заключенных на ПМЭФ сделок. По его словам, 80% договоров реализуются.

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