Все промышленные предприятия Подмосковья, которые выпускают мебель, технику, текстильные, бумажные или металлические изделия, с 12 мая смогут снова работать. Обязательное условие — соблюдение санитарных норм.

Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова. Она также объяснила, какие остаются запреты.

В Подмосковье организации, осуществляющие производственную деятельность, с 12 мая могут работать. Здесь ограничений нет. Единственное требование — соблюдение санитарных норм Наталья Егорова.

Массажные салоны, парикмахерские, фитнес-центры и другие предприятия, работающие в сфере услуг, остаются закрытыми до 31 мая. Кафе и рестораны не могут принимать посетителей. Разрешена лишь доставка еды или продажа на вынос.

Дома быта, химчистки, сервисные центры по ремонту техники остаются закрытыми. Однако данные услуги можно оказывать, прибегая к помощи курьера, а в офисе должен находиться один дежурный мастер.

Но продолжить работать смогут автосервисы и шиномонтажи. Разрешена продажа запчастей для машин, товаров для сада и стройки. Однако по-прежнему закрыты мебельные магазины.

Продолжат работать медицинские учреждения, аптеки, а также те торговые точки, где продают товары первой необходимости.