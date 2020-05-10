Промышленные предприятия Подмосковья начнут работу с 12 мая. За санитарными нормами будут жестко следить

С 12 мая возобновят свою работу промышленные предприятия Московской области. Но все санитарные нормы из-за пандемии никуда не уходят. Контролировать процесс будет Министерство инвестиций, промышленности и науки региона.

«Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, обязательно использование масок и антисептиков, проведение дезинфекции рабочих помещений каждые четыре часа. Соблюдать дистанцию поможет напольная маркировка с разрывом в 1,5 метра», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки области Наталья Егорова.

Проверять, как соблюдаются санитарные нормы на предприятиях, будут ежедневно.

Также, по информации ведомства, все компании должны информировать сотрудников о заболевших COVID-19 на специальной доске.

Все, у кого обнаружат температуру выше 37 градусов, отправятся домой. Также работники старше 65 лет, а также беременные и люди с хроническими заболеваниями должны быть отстранены от работы на время эпидемии.

О том, что промышленные предприятия Московской области открываются 12 мая, стало известно накануне. Компании в сфере услуг пока закрыты, предварительно — до 31 мая.