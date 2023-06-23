Подмосковье 23 июня 2023, 13:14 Промышленные предприятия Ленинского округа трудоустроили свыше 2,4 тысячи человек

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Свыше 2,4 тысячи человек трудоустроились в промышленном секторе Ленинского округа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В округе находится 16 крупных промышленных предприятий. В число крупнейших входит компания «Мегапак», производящая безалкогольные напитки.

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Предприятие оснащено современным оборудованием и позволяет выполнять розлив любой сложности. Кроме того, в состав комплекса входят четыре собственные артезианские скважины, шесть производственных линий и собственная лаборатория.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об эффективности заключенных на ПМЭФ сделок. По его словам, 80% договоров реализуются.

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