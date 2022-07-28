Промышленное производство выросло в Подмосковье на 5% за полгода

По итогам полугодия промышленное производство в Подмосковье выросло на 5% по сравнению с таким же периодом 2021 года. Этому поспособствовали меры господдержки. Об этом сообщила зампред правительства — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что рост в обрабатывающем производстве вырос на 5,2%.

Таким образом, промышленность региона продолжает развиваться, несмотря на сложности, связанные с введением санкций в отношении России рядом недружественных стран Екатерина Зиновьева

Зиновьева добавила, что высокий уровень диверсификации и гибкость экономики позволили производствам перенастроить логистику и перезагрузить мощности. Также на высокие показатели повлияла государственная поддержка, в том числе льготные кредиты. Их получили 60 подмосковных компаний, а общая сумма составила 170 миллиардов рублей. Зампред напомнила, что сейчас системообразующими признаны 183 предприятия Подмосковья.

«Мы пересмотрели список крупнейших производителей региона, что позволило добавить в перечень системообразующих предприятий РФ еще 70 подмосковных компаний. В результате сейчас в этом списке находится 183 предприятия из Московской области», — рассказала она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей. Это гранты для соцпредприятий и субсидии для выхода на маркетплейсы.