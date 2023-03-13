Подмосковье 13 марта 2023, 13:07 Промышленность Подмосковья выросла на 3,6% за январь Министерство экономики и финансов МО

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Промышленное производство в Подмосковье увеличилось на 3,6% за январь. Рост показали металлургия, а также производство компьютеров и электроники. Об этом сообщила глава Министерства финансов региона Наталия Масленкина.

В рост промышленности внесли вклад увеличение обрабатывающего производства, а также деятельность в сфере водоснабжения и утилизации отходов. Предприятия смогли выстроить новые логистические цепочки, найти новых поставщиков и увеличить выпуск импортозамещающей продукции. Рост также показали металлургия — на 67%, производство изделий из металла — на 25%, компьютеров и электроники — на 25%, транспорта — на 17% и другое.

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Объем отгруженной продукции в регионе составил 342,1 миллиарда рублей, при этом 84,6% из них пришлось на продукцию обрабатывающей отрасли. Так, на 30,4% выросла добыча полезных ископаемых, на 12,6% — обеспечение электроэнергией, газом и паром и на 14,4% — организация сбора и утилизации отходов.

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Оборот грузовых автомобилей организаций, которые не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, вырос на 25,1%. За январь в регионе перевезли три миллиона тонн грузов.

Также в министерстве рассказали, что в январе автобусами воспользовались 43 миллиона человек — это на 1,6% больше, чем в этом же месяце прошлого года. Заработная плата также увеличилась на 10,4% и составила 70 181 тысячу рублей. Число безработных на конец месяца составило 17,1 тысячи человек — на 16,7% меньше.

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