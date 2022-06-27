Промышленность Подмосковья выросла более чем на 7% за четыре месяца

Социально-экономические показатели области показали положительную динамику за четыре месяца. Рост показали: промышленность, объем строительных работ, ввод жилья и грузооборот транспорта.

Как отметила глава Минэкономики области Наталия Масленкина, внешние санкции не оказали сильного влияния на экономику региона.

«Итоги четырех месяцев текущего года показали, что влияние внешних санкций на экономику пока не ярко выраженное и ситуация в целом стабильная. Промышленность показала рост на 7,34%. Обрабатывающие производства, основа промышленности региона, выросли на 7,6%», — рассказала Масленкина.

Объем отгруженной промышленности Подмосковья, а также выполненных промышленных работ и услуг составил 1,4 триллиона рублей. Объем строительных работ увеличился на 46,4%, до 176 миллиардов рублей. Ввод жилья вырос в 2,5 раза и составил 6,1 миллиона квадратных метров. Грузооборот транспорта — на 32%. Также вырос объем платных услуг — на 9,5%, особенно в сфере ЖКХ, медицины и гостиниц.

Отрицательную динамику отметили в сфере торговли. Товарооборот снизился на 5,7%, оптовой торговли — на 5,5%. Интернет-торговля при этом выросла на 33%.

С января по март этого года в Московскую область вложили свыше 215 миллиардов рублей, что на 33,4% больше, чем в прошлом году.