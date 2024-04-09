Подмосковье 09 апреля 2024, 14:02 Промышленное производство выросло на 17,9% в Подмосковье за 2 месяца Пресс-служба Мининвеста МО

Читать 360tv в

Четыре производственных сектора в Подмосковье показали рост в 50% и более по итогам первых двух месяцев 2024 года. Общий рост промпроизводства в регионе составил 17,9%, а обрабатывающий сектор вырос на 20,4%.

«В январе–феврале производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 76%. Абсолютным лидером в отчетном периоде стал сектор производства кожи и изделий из кожи, где рост составил 87,7%. На 51,9% выросло производство резиновых и пластмассовых изделий. Ровно на 50% увеличилось производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Реклама

Рост более 30% показали также производства автотранспортных средств, электрического оборудования и металлургическое производство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».