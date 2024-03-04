Подмосковье 04 марта 2024, 16:10 Промышленное производство выросло более чем на 15% в Подмосковье в январе Пресс-служба Мининвеста МО

Читать 360tv в

Рост промышленного производства в Подмосковье в январе достиг 15,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщила заместитель председатель правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В секторе обрабатывающей промышленности рост традиционно оказался еще боле высоким — 17,3%», — подчеркнула Зиновьева.

Реклама

По ее словам, рост наблюдается в таких отраслях, как: производство компьютеров, электроники и оптики. Также высокие темпы развития демонстрирует производство транспорта, резиновых и пластмассовых изделий.

Лидером роста в январе 2024 года в Московской области стал сектор производства кожи — предприятия, занятые в этой сфере, показали почти двукратный рост на уровне 91,4%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».