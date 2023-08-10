Подмосковье 10 августа 2023, 10:23 Промышленное производство в Подмосковье выросло почти на 14% в первом полугодии Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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За первые шесть месяцев 2023 года промпроизводство Московской области выросло почти на 14%. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

«Промпроизводство в Подмосковье в январе-июне 2023 года выросло на 13,9%. Существенным ростом отметился сектор обрабатывающей промышленности — по сравнению с прошлым полугодием он вырос на 16,2%», — прокомментировала Зиновьева.

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Она подчеркнула, что высокие темпы роста также зафиксировали в металлургии — сектор вырос более чем на 79%. Активно развивается и наукоемкая промышленность. Например, за указанный период производство компьютеров и электронных изделий в Подмосковье выросло на 51,5%. Зиновьева отметила, что одним из факторов роста показателей этого сектора является высокая инвестиционная активность бизнеса.

Еще одним направлением, в котором зафиксировали значительный рост, стало производство транспортных средств и оборудования — сектор вырос на 38,4%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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