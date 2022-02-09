Промышленное производство в Подмосковье выросло на 17% в 2021 году

Рост промышленного производства в Московской области составил в 2021 году 17% по сравнению с показателями 2020 года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева со ссылкой на данные управления статистики региона.

«В декабре промпроизводство Подмосковья выросло на 19,2%, годовой прирост составил 17%», — сообщила она.

По данным министра, наибольший рост продемонстрировали предприятия, выпускающие готовые металлические изделия — этот сектор вырос более чем на 53%. В сфере производства мебели рост превысил 32%, а производство изделий из кожи увеличилось на 31%.

Также традиционно высокие показатели зафиксированы в сфере производства химических веществ, напитков и лекарств.

«Показательно, что рост промпроизводства в Подмосковье происходит за счет обрабатывающих производств — в этой категории годовой рост зафиксирован на уровне 18,2%. Таким образом, мы видим, что в регионе активно развиваются предприятия, выпускающие продукцию с высокой или максимальной добавленной стоимостью», — отметила Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что серьезный вклад в рост производства в регионе внесли новые промпредприятия: в течение последних лет в Подмосковье запустились более 400 новых объектов. В 2021 году в Московской области реализовали 450 крупных инвестпроектов, большинство из них в обрабатывающей промышленности.