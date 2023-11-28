Подмосковье 28 ноября 2023, 07:30 Промышленное производство в Подмосковье выросло на 13% с начала года Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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С начала года индекс промышленного производства Московской области вырос на 13,2% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Как обычно, сектор обрабатывающего производства в регионе в отчетном периоде вырос немного больше — на 15,1%», — рассказала Зиновьева.

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Подмосковье наращивает выпуск высокотехнологичной продукции. Например, предприятия, которые производят компьютеры, электронные и оптические изделия, в отчетном периоде увеличили производство на 54,3%. Производители машин и оборудования увеличили их количество на 30,3%, производители транспортных средств и оборудования — на 32,4%.

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