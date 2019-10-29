Промышленное производство в Подмосковье с начала года выросло на 12,1%
По словам главы ведомства Елены Мухтияровой, по итогам первых девяти месяцев текущего года производство обрабатывающих отраслей выросло на 12,3%, а добывающих отраслей — на 4%.
«Отмечается рост практически во всех отраслях обрабатывающей промышленности. Такая положительная динамика характерна для промышленного производства в нашем регионе», — указала министр.
Уточняется, что производство готовых изделий, выполненных из металла (за исключением оборудования и машин), подскочило в 2,2 раза, прицепов и автотранспорта — в 1,6 раза, оптических, электронных приборов, а также компьютеров — в 1,8 раза.
По итогам первых трех кварталов объем выполненных работ и отгруженных промышленных товаров составил 2,2 триллиона рублей, а прирост оборота розничной торговли — 1, 9 триллиона рублей.
«Объем инвестиций в основной капитал в январе–июне 2019 года превысил 373 миллиарда рублей, что на 19,6% выше уровня января-сентября 2018 года», — уточнили в пресс-службе.