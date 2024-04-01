Подмосковье 01 апреля 2024, 16:16 Промышленное производство Подмосковья выросло почти на 20% с начала года Unsplash

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Рост промышленного производства Московской области составил около 18% в январе–феврале 2024 года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в обрабатывающем секторе рост составил 20,4%. Зиновьева подчеркнула, что ускорение производственного роста связано с высокой инвестиционной активностью бизнеса в сфере импортозамещения.

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Так, за два года в регионе заявили свыше 280 проектов импортозамещения. При этом, пик интенсивности ввода импортозамещающих проектов придется на 2024–2025 годы.

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