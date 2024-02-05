Подмосковье 05 февраля 2024, 14:37 Промышленное производство Подмосковья выросло на 13,7% за год Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Промышленное производство нарастили в Подмосковье на 13,7% по итогам 2023 году. Самые высокие показатели оказались у обрабатывающего сектора.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, четыре сектора обрабатывающей промышленности за год увеличились более чем на 30%. Так, рост на 39,6% показало производство компьютеров и электроники, 34,5% — машин и оборудования и 32,4% — прочая техника и транспорт.

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«Промпроизводство в Подмосковье в прошлом году выросло на 13,7% по сравнению с 2022 годом. Традиционно, в секторе обрабатывающей промышленности региона рост оказался еще более высоким — 15,6%», — сказала она.

Высокие темпы роста также отметили в металлургии, это более 20% к 2022-му году.

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