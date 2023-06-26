Подмосковье 26 июня 2023, 17:51 Промышленное производство Подмосковья выросло более чем на 11% с начала года

Читать 360tv в

Промышленное производство Подмосковья выросло на 11,6% за пять месяцев года. Обрабатывающая промышленность показала более высокий рост — 13,7%. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

За указанный период металлургия выросла более чем на 70%, производство транспортных средств и оборудования — почти на 70%, а производство компьютеров — на 40,2%.

Реклама

Лидерами производственного роста Московской области в отчетный период стали: металлургия, которая выросла на 70,4%, производство прочих транспортных средств и оборудования — на 68,6%, а также производство компьютеров, электронных и оптических изделий — на 40,2%.

Кроме того, в сфере обрабатывающей промышленности сразу несколько отраслей показали рост выше 20% — это производство изделий из кожи, производство текстильное изделий и полиграфическая деятельность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».