Подмосковье 28 августа 2023, 10:28 Промышленное производство Подмосковья выросло более чем на 10% с начала года Фото Константин Семенец

Читать 360tv в

Рост промышленного производства Московской области превысил 10% в январе — июле 2023 года. За указанный период обрабатывающая промышленность выросла на 12,3%.

Заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева сообщила, что сразу по шести производственным направлениям в регионе зафиксировали рост показателей более чем на 20%. Например, рост производства компьютеров, электронных и оптических изделий в отчетном периоде превысил 55%, производство транспортных средств и оборудования выросло на 36,2%, а производство резиновых и пластмассовых изделий — на 27,3%.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста. Он подчеркнул, что главная задача властей — адаптация экономики к вызовам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360»