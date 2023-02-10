10 февраля 2023, 15:17
Промышленно-экономический колледж в Орехово-Зуеве открыл учебный банк для практики студентов
У студентов Промышленно-экономического колледжа в Орехово-Зуеве появилась возможность пройти производственную практику прямо в учебной аудитории. На базе заведения открылся учебный банк, где роли сотрудников исполняют будущие банковские работники.
Проект организовали совместно со Сбербанком.
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«Я обучаюсь банковскому делу уже третий год. И мне очень понравилось, что теперь мы можем изучать свою специальность не только в теории, но и сразу на практике», — сообщила одна из студенток колледжа Светлана.
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По словам преподавателя специальности «Банковское дело» Аллы Пархоменко, новая аудитория поможет учащимся освоить навыки общения с клиентами, научиться работать с валютой и распознавать фальшивые купюры с помощью кассового аппарата.
«Летом наши выпускники будут сдавать демонстрационный экзамен, где нужно будет показать навыки общения между сотрудниками банка и посетителями по определенному сценарию», — добавила педагог.
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