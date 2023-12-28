Важное 28 декабря 2023, 13:36 Губернатор Подмосковья назвал промышленную ипотеку очень востребованной в регионе Автор фото: Константин Семенец

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Подмосковье — первый в России регион, который внедрил промышленную ипотеку. Она очень востребована, отметил губернатор Андрей Воробьев в интервью для «России 24».

Промышленную ипотеку запустили год назад, и Подмосковье — лидер по ее предоставлению. За год охватили 59 компаний на 8,6 миллиарда рублей.

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«Это практика light industrial. Промышленная ипотека у нас очень востребована, и по объему мы самые большие, потому что спрос на готовые производственные площади весьма высок. Особенно когда ты платишь льготную ставку, когда тебе выгодно взять 5%-й кредит и приобрести в собственность цех, где можно планировать свой бизнес», — рассказал губернатор.

Формат light industrial — это готовые площадки в аренду. Инвестор приходит туда, где уже установлены станки, оборудование и можно начать производственный процесс.

«Раньше тебе нужно было потратить годы, огромные деньги, чтобы построить производство. Промышленная ипотека идет хорошо — новые проекты light industrial появляются в разных локациях. Это Солнечногорск, Жуковский, Подольск, будет в Химках», — отметил Андрей Воробьев.

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