05 декабря 2023, 14:57
Промежуточные итоги работы студотрядов подвели в Подмосковье
Вторая отчетно-выборная конференция региональных студенческих отрядов прошла в Доме правительства Московской области. На ней переизбрали руководителя регионального отделения РСО, а также обсудили результаты работы за последние несколько лет.
Министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе выступила с приветственным словом. Она выразила благодарность представителям студотрядов за большую работу и вовлеченность в события, происходящие на территории Московской области.
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«Мы со своей стороны всегда вас поддерживали, и будем поддерживать дальше. Вместе с вами мы сильнее, мудрее, и можем сделать много хороших, полезных дел на благо Подмосковья», — отметила Екатерина Швелидзе.
Председателем конференции выступил представитель Совета ветеранов, член правления Московского областного регионального отделения РСО Василий Шабалдин. Участники заседания избрали мандатную и счетную комиссии, а также переназначили Павла Ковалева руководителем Московского РСО на ближайшие три года.
В ходе встречи он представил доклад о результатах работы и рассказал о задачах на ближайшее время. Павел Ковалев отметил, что подмосковное отделение вошло в десятку лучших по всей стране.
«Это большая заслуга всей команды», — добавил Павел Ковалев.
Он подчеркнул, что главная задача движения — это трудоустройство подростков.
Отметим, что движение Студенческих отрядов в Московской области зародилось в 2020 году. За время существования подразделения к нему присоединились более трех тысяч активистов. С начала 2023 года более 2,5 тысяч молодых людей смогли попробовать свои силы в самых разных профессиях.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.
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Студенты
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