Подмосковье 05 декабря 2023, 14:57 Промежуточные итоги работы студотрядов подвели в Подмосковье Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

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Вторая отчетно-выборная конференция региональных студенческих отрядов прошла в Доме правительства Московской области. На ней переизбрали руководителя регионального отделения РСО, а также обсудили результаты работы за последние несколько лет.

Министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе выступила с приветственным словом. Она выразила благодарность представителям студотрядов за большую работу и вовлеченность в события, происходящие на территории Московской области.

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«Мы со своей стороны всегда вас поддерживали, и будем поддерживать дальше. Вместе с вами мы сильнее, мудрее, и можем сделать много хороших, полезных дел на благо Подмосковья», — отметила Екатерина Швелидзе.

Председателем конференции выступил представитель Совета ветеранов, член правления Московского областного регионального отделения РСО Василий Шабалдин. Участники заседания избрали мандатную и счетную комиссии, а также переназначили Павла Ковалева руководителем Московского РСО на ближайшие три года.

Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

В ходе встречи он представил доклад о результатах работы и рассказал о задачах на ближайшее время. Павел Ковалев отметил, что подмосковное отделение вошло в десятку лучших по всей стране.

«Это большая заслуга всей команды», — добавил Павел Ковалев.

Он подчеркнул, что главная задача движения — это трудоустройство подростков.

Отметим, что движение Студенческих отрядов в Московской области зародилось в 2020 году. За время существования подразделения к нему присоединились более трех тысяч активистов. С начала 2023 года более 2,5 тысяч молодых людей смогли попробовать свои силы в самых разных профессиях.

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