Подмосковье 21 февраля 2024, 13:23 Пролетное строение путепровода в районе платформы Быково смонтировали в Раменском Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Монтаж пролета строящегося путепровода в районе платформы Быково завершился в Раменском. Открытие движения на новом участке дороги планируется в сентябре текущего года.

Как рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр транспорта Алексей Гержик, строители уже смонтировали финальный участок из 18 железобетонных балок между опорами № 7-10 со стороны улицы Леволинейной.

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«В середине марта 2024 года приступим к монтажу боковых секций ригелей опор № 5 и № 6 со стороны Южного проспекта и улицы Леволинейной», — рассказал Гержик.

В подмосковном Минтрансе сообщили, что продолжается строительство подземного перехода под железнодорожной станцией, который соединит Южный проспект и улицу Интернациональную.

Ожидается, что новый путепровод существенно разгрузит дорожную сеть, а транспортное сообщение станет более доступным.

Также планируется построить транспортную развязку со стороны Южного проспекта в поселок Удельная и улицы Леволинейной в поселок Быково и подземный переход, который оборудуют специальными съездами для маломобильных граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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