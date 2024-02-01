Подмосковье 01 февраля 2024, 09:45 Пролетное строение моста через реку Большую Вяземку смонтировали в Подмосковье ГК "Автодор"

Читать 360tv в

Строительство обхода деревни Малые Вяземы на Центральной кольцевой автомобильной дороге продолжается в Подмосковье. К этому дню выполнено больше половины земляных работ, ведется прокладка ливневой канализации. Об этом сообщили в Минтрансе региона со ссылкой на ГК «Автодор».

Работа идет на всем участке строительства. Уже смонтировали пролетное строение моста через реку Большую Вяземку, сейчас идет монтаж поперечных связей и боковых консолей. Готова закрытая часть тоннеля, который войдет в состав транспортной развязки с действующей ЦКАД.

Реклама

Рабочие выполняют монтаж балок путепровода над путями Смоленского направления МЖД. Возводят и путепроводы через Можайское шоссе и Ямскую улицу.

ГК "Автодор"

Общая протяженность обхода составит чуть более четырех километров. Это будет дорога по две полосы движения в каждом направлении. За счет перераспределения потоков разгрузится транспортная сеть, повысится безопасность движения, а сообщение между городами Подмосковья станет еще более доступным. Завершить строительство обхода Малых Вязем планируется в конце 2024 года.

Долгожданная Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) протянется через пять городских округов Подмосковья. Завершить строительство планируют к концу 2024 года, сказал губернатор Андрей Воробьев.