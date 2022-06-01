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    01 июня 2022, 20:26

    Пролет моста через Оку обновили на трассе М-4

    Анастасия Борискова

    На федеральной трассе М-4 «Дон» завершена надвижка пролетного строения моста через реку Ока.

    Пролет моста через Оку обновили на трассе М-4

    Надвижкой называют установку пролетных строений моста в проектное положение через перемещение их вдоль или поперек оси моста.

    Работы проводят в рамках капитального ремонта моста через Оку, расположенного на 115 километре автомобильной дороги М-4 «Дон».

    Общая длина пролета составила 570 метров. Мостовики также продолжают работы по устройству крайних опор сооружения и бетонирование монолитных плит над надвинутым металлическим пролетом.

    Следующим этапом планируют установку мостового полотна. Завершить ремонт планируется в декабре текущего года.