Пролет моста через Оку обновили на трассе М-4

На федеральной трассе М-4 «Дон» завершена надвижка пролетного строения моста через реку Ока.

Надвижкой называют установку пролетных строений моста в проектное положение через перемещение их вдоль или поперек оси моста.

Работы проводят в рамках капитального ремонта моста через Оку, расположенного на 115 километре автомобильной дороги М-4 «Дон».

Общая длина пролета составила 570 метров. Мостовики также продолжают работы по устройству крайних опор сооружения и бетонирование монолитных плит над надвинутым металлическим пролетом.

Следующим этапом планируют установку мостового полотна. Завершить ремонт планируется в декабре текущего года.