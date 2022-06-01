01 июня 2022, 20:26
Пролет моста через Оку обновили на трассе М-4
На федеральной трассе М-4 «Дон» завершена надвижка пролетного строения моста через реку Ока.
Надвижкой называют установку пролетных строений моста в проектное положение через перемещение их вдоль или поперек оси моста.
Работы проводят в рамках капитального ремонта моста через Оку, расположенного на 115 километре автомобильной дороги М-4 «Дон».
Общая длина пролета составила 570 метров. Мостовики также продолжают работы по устройству крайних опор сооружения и бетонирование монолитных плит над надвинутым металлическим пролетом.
Следующим этапом планируют установку мостового полотна. Завершить ремонт планируется в декабре текущего года.