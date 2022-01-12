Прокурор Подмосковья дал совет, как отвечать телефонным мошенникам

В Московской области, как и по всей стране, в последние годы активизировались телефонные мошенники. Правоохранительные органы уже научились раскрывать совершенные ими преступления. Но многое зависит и от обычных людей — им стоит проявлять бдительность и не бояться задавать в разговоре с предполагаемым обманщиком неудобные вопросы.

Советами по общению с телефонными мошенниками поделился в интервью «360» прокурор Подмосковья Сергей Забатурин.

«Не идите на поводу у телефонных мошенников. Правоохранительная система, конечно же, реагирует на подобные преступления, но если вы сами будете внимательны, предусмотрительны, будете думать о безопасности своей собственности, в том числе финансовой, то, конечно, нам будет легче работать. Таких преступлений станет меньше», — сказал он.

Сергей Забатурин добавил, что злоумышленники зачастую представляются работниками службы безопасности банков и рассказывают о якобы предпринятой попытке оформить на человека какой-либо кредит. Нередко бывает, что звонящий называется сотрудником правоохранительных органов и предлагает для сохранности вкладов перевести деньги на безопасные счета.

«Мне звонили один раз, но у нас диалог не заладился, потому что они поняли, что я просто-напросто тяну время и задаю им не те типовые вопросы, к ответам на которые они готовы. Нужно быть менее доверчивым в подобных вопросах, более осторожным и, может быть, по-хорошему наглым. Не бояться задавать те вопросы, которых мошенники не ждут», — объяснил подмосковный прокурор.

Сергей Забатурин напомнил, что используемый мошенниками метод социальной инженерии основан на психологии.

«Преступления совершают с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. У нас вал таких преступлений, как и вообще по стране. Правоохранительные органы уже, на мой взгляд, научились их раскрывать», — подчеркнул Забатурин.

Необходимые для этого алгоритмы, по его словам, уже найдены. И успешные результаты по привлечению телефонных и кибермошенников к уголовной ответственности тоже есть — как и состоявшиеся приговоры по подобным уголовным делам.

«Но, к сожалению, количество подобных преступлений не спадает», — заметил прокурор.

Ситуацию с состоянием преступности в регионе в целом он назвал достаточно стабильной: рост зарегистрированных преступлений незначительный — 0,5%.