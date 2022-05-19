Прокурор назвал стабильной ситуацию с поставками лекарств в Подмосковье

Прокуратура Подмосковья продолжает следить за положением дел в сфере здравоохранения и обеспечения жителей области лекарственными препаратами. Об этом во время заседания Мособлдумы заявил прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Во время выступления он отметил, что одним из критериев, который определяет стабильность в регионе, является доступность и оперативность оказания медицинской помощи, своевременность обеспечения лекарственными препаратами и медицинским оборудованием. Положение дел в данной сфере анализируется на системной основе, подчеркнул он.

«В целом обстановка в данной сфере оставалась стабильной и контролируемой», — добавил Забатурин.

По его словам, результатом этой работы стало снижение почти в 2,5 раза количества инвалидов, которые по тем или иным причинам не обеспечены техническими средствами реабилитации.

«С 26 до 10 тысяч, а также полная ликвидация задолженности за компенсацию самостоятельно приобретенных средств», — отметил прокурор.

Вместе с тем прокуратура Подмосковья продолжала выявлять различные правонарушения. К ним отнесли многочисленные факты отсутствия минимально необходимого ассортимента лекарств, предусмотренного действующим законодательством, случаи несоблюдения участниками фармацевтического рынка порядка их хранения.

«Им дана правовая оценка. В ходе плановой проверки выявлено свыше тысячи рецептов на льготные лекарственные препараты, находившиеся в аптечных пунктах на отсроченном обслуживании, в том числе из-за их отсутствия», — заявил он.

Забатурин добавил, что здравоохранительное ведомство Подмосковья усовершенствовало порядок потребности для закупки лекарственных препаратов. Проведенная работа позволила искоренить факты неэффективного использования бюджетных средств и неверного планирования объема денежных средств, заключил прокурор.