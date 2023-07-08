08 июля 2023, 13:15
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий осадков в Подмосковье
Прокуратура проконтролирует вопрос ликвидации последствий обильных осадков в Подмосковье
Прокуратура Московской области поставила на контроль вопрос ликвидации последствий обильных осадков в регионе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомство проконтролирует устранение последствий неблагоприятных погодных явлений, восстановление поврежденных объектов инфраструктуры и своевременность мер по выполнению неотложных работ.
Реклама
В период с 7 по 8 июля вследствие ливневых дождей на территории Подмосковья выпало большое количество осадков, которые повлекли за собой подтопление территорий и нарушение условий жизнедеятельности людей.
В результате ЧП в 116 населенных пунктах в девяти городских округах произошло отключение электроснабжения. Оперативные службы начали работы по ликвидации последствий осадков.
Аварийно-восстановительная служба в Подмосковье перешла на режим повышенной готовности из-за обильных осадков в регионе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Прокуратура РФ
Погода
Реклама
Реклама