Подмосковье 08 июля 2023, 13:15 Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий осадков в Подмосковье Прокуратура проконтролирует вопрос ликвидации последствий обильных осадков в Подмосковье РИА «Новости»

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Прокуратура Московской области поставила на контроль вопрос ликвидации последствий обильных осадков в регионе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ведомство проконтролирует устранение последствий неблагоприятных погодных явлений, восстановление поврежденных объектов инфраструктуры и своевременность мер по выполнению неотложных работ.

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В период с 7 по 8 июля вследствие ливневых дождей на территории Подмосковья выпало большое количество осадков, которые повлекли за собой подтопление территорий и нарушение условий жизнедеятельности людей.

В результате ЧП в 116 населенных пунктах в девяти городских округах произошло отключение электроснабжения. Оперативные службы начали работы по ликвидации последствий осадков.

Аварийно-восстановительная служба в Подмосковье перешла на режим повышенной готовности из-за обильных осадков в регионе.

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