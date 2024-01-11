Подмосковье 11 января 2024, 18:11 Прокуратура выяснит обстоятельства сброса сточных вод в Химках Минэкологии МО.

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Причины сброса сточных вод установят в Химках. Нарушения выявили в микрорайоне Сходня. Там нашли оголовок вкопанной трубы, который использовали для сброса стоков на рельеф местности.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, материалы проверок направили в межрайонную природоохранную прокуратуру. По словам главы ведомства Тихона Фирсова, инспекторы провели исследования для расчета ущерба от разлива сточных вод.

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«Установлено, что разлив произошел на площади 116 квадратных метров. Лабораторный анализ проб показал превышение предельно допустимых концентраций по ряду веществ, характерных для бытового водоотведения. Общий ущерб от загрязнения превысил полмиллиона рублей», — сказал министр.

Нарушения выявили на участке, который находится в собственности муниципалитета. Администрации округа объявили предостережение.

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