Подмосковье 16 июня 2023, 13:29 Прокуратура проверит сведения об изменении русла ручья в деревне в Раменском округе Фото Минэкологии МО.

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Минэкологии Московской области направило в МУ МВД «Раменское» и Раменскую городскую прокуратуру материалы обследования ручья без названия, который является притоком реки Дергаевка. В результате манипуляций неизвестных русло водного объекта изменилось.

Ранее в министерство поступило обращение с портала «Добродел». Житель микрорайона Раменье сообщил о незаконных работах в водоохранной зоне ручья. Информация подтвердилась.

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«На земельном участке, принадлежащем физическому лицу, проведены незаконные земляные работы: водоохранная зона ручья отсыпана строительными отходами и грунтами, изменено русло и берега, организован переезд с установкой водопропускной трубы. К сожалению, на момент осмотра работы не велись, специализированная техника отсутствовала, поэтому мы направили обращение в прокуратуру и правоохранительные органы», — сообщил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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