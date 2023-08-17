17 августа 2023, 16:26
Прокуратура проверит мясоперерабатывающее предприятие в Солнечногорске
Незаконный скотомогильник обнаружили в поселке Смирновка городского округа Солнечногорск. Сигнал поступил от местных жителей, администрация округа провела выездную проверку. Ее результаты передали для дальнейшей работы в прокуратуру.
Жители поселка Смирновка пожаловались на неприятный запах от мясоперерабатывающего цеха «Фляйшхерц». Администрация округа совместно с представителями Ассоциации общественного контроля, правоохранительными органами провела обследование территории вблизи предприятия. Выезд подтвердил незаконное захоронение на территории цеха.
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«Все выявленные факты нарушений были зафиксированы. Материалы проверки уже направлены в прокуратуру для дальнейшего выяснения обстоятельств», — рассказал первый заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Артем Попов.
Теперь собственнику предприятия грозит не только административная приостановка деятельности на 90 суток, но и возбуждение уголовного дела.
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Солнечногорск
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