Подмосковье 17 августа 2023, 16:26 Прокуратура проверит мясоперерабатывающее предприятие в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Незаконный скотомогильник обнаружили в поселке Смирновка городского округа Солнечногорск. Сигнал поступил от местных жителей, администрация округа провела выездную проверку. Ее результаты передали для дальнейшей работы в прокуратуру.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Жители поселка Смирновка пожаловались на неприятный запах от мясоперерабатывающего цеха «Фляйшхерц». Администрация округа совместно с представителями Ассоциации общественного контроля, правоохранительными органами провела обследование территории вблизи предприятия. Выезд подтвердил незаконное захоронение на территории цеха.

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«Все выявленные факты нарушений были зафиксированы. Материалы проверки уже направлены в прокуратуру для дальнейшего выяснения обстоятельств», — рассказал первый заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Артем Попов.

Теперь собственнику предприятия грозит не только административная приостановка деятельности на 90 суток, но и возбуждение уголовного дела.

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