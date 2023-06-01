Подмосковье 01 июня 2023, 14:30 Прокуратура провела для предпринимателей в Красногорске встречу по теме административных проверок

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Встреча прокуратуры Московской области с предпринимателями прошла в Красногорске. Обсудили эффективность проверок и способы налаживания взаимодействия между представителями закона и бизнесом.

Представители профильных ведомств и бизнесмены считают, что лучшим способом общения с контрольно-надзорными органами является консультирование. Но и в нем это свои недостатки, которые обнаружили с помощью исследования. Так, на сайте сотрудники прокуратуры порой размещают неактуальную информацию, часто не отвечают на телефонные звонки и проводят под видом профилактического визита проверки.

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«Обзванивали порядка 15 государственных органов Московской области. <…> Мы просто пытались понять, как наши коллеги работают с точки зрения консультирования с предпринимателями. Я считаю, что получили достаточно хорошую объективную картину», — рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Несмотря на наличие недочетов в работе госорганов, бизнес отмечает значительное снижение нагрузки.

«Рекордно снизилось количество проверок среди малого и среднего бизнеса. Соответственно, сегодня контрольно-надзорные органы существенно поменяли свою работу в этом направлении. Она стала более точечной, более эффективной», — сообщил президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов.

За последние два года было проведено более 220 тысяч профилактических мероприятий. За тем, насколько качественно и эффективно они проводятся, следит прокуратура Московской области.

«У нас существенно снизилось количество привлеченных к административной ответственности предпринимателей, существенно снизилась сумма штрафов за допущенные нарушения при росте профилактических визитов», — отметил прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Итоги работы контрольно-надзорных органов и профилактических мероприятий подведут в конце года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей в регионе.

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