Подмосковье 03 февраля 2023, 16:45 Прокуроры Подмосковья помогли жителям добиться погашения долгов по зарплате на 2,3 миллиарда рублей

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Прокуратура Подмосковья помогла жителям решить проблемы с задержками зарплат на сумму 2,3 миллиарда рублей в прошлом году. Около 900 виновных привлекли к ответственности, возбудили 12 уголовных дел.

Итоги работы за прошлый год подвели на заседании расширенной коллегии прокуратуры Московской области.

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Основное внимание уделили восстановлению нарушенных прав многодетных семей, инвалидов, пожилых и несовершеннолетних. Заседание прошло под руководством прокурора Подмосковья Сергея Забатурина.

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Основные результаты 2022 года

При участии прокуратуры в Московской области за год в пять раз сократилось количество инвалидов, не обеспеченных средствами реабилитации, — с 10 907 до 2224 человек.

Благодаря прокурорам свыше 2,5 тысячи жителей с сахарным диабетом получили необходимые медицинские препараты.

Вмешательство специалистов позволило обеспечить квартирами 945 сирот и восстановить права более 16,4 тысячи обманутых дольщиков.

Также прокуратура отклонила почти 80% внеплановых проверок в отношении предпринимателей Подмосковья. Это часть большой работы по снижению административного давления на бизнес в условиях санкций и ограничений.

За год удалось переселить 225 жителей аварийных домов, исполнить более 80 муниципальных контрактов, включая строительство и оснащение школ, поликлиник.

Прокуратура Подмосковья получила свыше 265 тысяч обращений от жителей в прошлом году. Из них 65 тысяч человек обратились лично. Им помогли решить проблемы с задержками зарплат, подключением газа и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил весь правоохранительный блок за низкий уровень преступности в регионе.

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