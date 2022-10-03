Прокуратура получила 9 жалоб на проведение мобилизации в Подмосковье | 360°

Все новости

Власть

03 октября 2022, 14:23

Мишустин анонсировал большую работу по восстановлению новых субъектов России

Мир

03 октября 2022, 14:20

Запад все чаще отказывает Украине. Никто не хочет дружить с разжигателем третьей мировой

Реклама

Эксклюзив

03 октября 2022, 14:18

Прокуратура получила 9 жалоб на проведение мобилизации в Подмосковье

Спецоперация

03 октября 2022, 14:15

Кремль ответил на критику военных Кадыровым

Подмосковье

03 октября 2022, 14:12

Минэкологии опровергло информацию о росте поголовья медведей в Подмосковье

Мир

03 октября 2022, 14:09

Литва решила выслать временного поверенного в делах России

Спецоперация

03 октября 2022, 14:09

«Как долго мы вас ждали». Жители ДНР встретили мобилизованных бойцов пирожками

Подмосковье

03 октября 2022, 14:08

Более 54 тысяч обращений по поводу частичной мобилизации поступило в Подмосковье

Подмосковье

03 октября 2022, 14:04

Детский технопарк и кампус откроют в физтех-лицее в Долгопрудном в 2023 году

Эксклюзив

03 октября 2022, 14:18

Прокуратура получила 9 жалоб на проведение мобилизации в Подмосковье

Прокурор Подмосковья Забатурин сообщил о 9 жалобах от мобилизованных

Читать 360tv в

При военкоматах в Подмосковье работают прокуроры. Они приняли девять жалоб на проведение частичной мобилизации, семь из которых уже решили. Об этом сообщил прокурор Московской области Сергей Забатурин на заседании с участием губернатора Андрея Воробьева.

«Я знаю, что прокуроры работают в военкоматах. В случаях, если есть жалобы, обращения, даются необходимые разъяснения прокуроров», — сказал губернатор Подмосковья.

Реклама

Сергей Забатурин подтвердил, что такую работу проводят. С началом частичной мобилизации в военкоматах открыли пункты приема граждан. Кроме того, в состав призывных мобилизационных комиссий вошли прокуроры. С 21 сентября призывники подали всего девять жалоб.

Реклама

«Сейчас мы выявили пока незначительное количество нарушений закона — девять. Восстановлены права семи лиц», — сказал прокурор.

Он объяснил, что надзорное ведомство отреагировало на самые сложные с точки зрения законодательства ситуации, связанные с призывом тех, кто не подлежит мобилизации. Например, по медицинским показаниям — несмотря на наличие серьезных заболеваний, призывников не обследовали.

Прокуратура РФ

Андрей Воробьев

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама