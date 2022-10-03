Прокуратура получила 9 жалоб на проведение мобилизации в Подмосковье | 360°

Эксклюзив 03 октября 2022, 14:18 Поделиться Telegram

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Viber Прокуратура получила 9 жалоб на проведение мобилизации в Подмосковье Прокурор Подмосковья Забатурин сообщил о 9 жалобах от мобилизованных пресс-служба губернатора МО

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При военкоматах в Подмосковье работают прокуроры. Они приняли девять жалоб на проведение частичной мобилизации, семь из которых уже решили. Об этом сообщил прокурор Московской области Сергей Забатурин на заседании с участием губернатора Андрея Воробьева.

«Я знаю, что прокуроры работают в военкоматах. В случаях, если есть жалобы, обращения, даются необходимые разъяснения прокуроров», — сказал губернатор Подмосковья.

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Сергей Забатурин подтвердил, что такую работу проводят. С началом частичной мобилизации в военкоматах открыли пункты приема граждан. Кроме того, в состав призывных мобилизационных комиссий вошли прокуроры. С 21 сентября призывники подали всего девять жалоб.

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«Сейчас мы выявили пока незначительное количество нарушений закона — девять. Восстановлены права семи лиц», — сказал прокурор.

Он объяснил, что надзорное ведомство отреагировало на самые сложные с точки зрения законодательства ситуации, связанные с призывом тех, кто не подлежит мобилизации. Например, по медицинским показаниям — несмотря на наличие серьезных заболеваний, призывников не обследовали.

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