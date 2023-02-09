Подмосковье 09 февраля 2023, 14:07 Прокуратура Подмосковья подвела итоги работы за 2022 год

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В прошлом году в Московской области совершили 30 экстремистских преступлений, сообщили в прокуратуре региона. По всей стране их насчитали 1566, что наполовину больше показателей 2021 года. Это стало рекордом за последние пять лет.

Преступления Подмосковья чаще всего совершались в интернете. Местные жители призывали к насилию.

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В связи с возросшим числом таких преступлений аппарат Антитеррористической комиссии региона скорректировал план мероприятий по противодействию экстремизму.

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