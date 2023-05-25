Подмосковье 25 мая 2023, 12:43 Прокуратура Подмосковья направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза Источник фото: РИА «Новости»

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Прокуратура Московской области направила в суд заявление о признании геноцидом преступлений немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны на территории Подмосковья, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Нацисты оккупировали регион в период с октября 1941 года по январь 1942 года.

Следствие установило, что захваченная территория и местные жители должны были стать ресурсным источником для фашистской армии и обеспечить ее всем необходимым для продолжения войны. Граждан пытали, убивали, грабили и лишали жилищ. Многих эксплуатировали для принудительного труда и разминирования дорог и полей.

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Число жертв среди жителей Московской области в период оккупации нацистами составило более 26 тысяч человек. Размер причиненного материального ущерба на текущий момент оценивают в районе 6,4 триллиона рублей.

Специалисты подготовили доказательную базу из архивных документов, материалов уголовных дел, экспертных заключений и показаний свидетелей. Заявление подано по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова в целях защиты национальных интересов страны и законных прав родственников жертв.

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