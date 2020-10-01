Прокуратура начала проверку недродобывающей компании в Старой Купавне после жалоб жителей

Компанию «НедроПромСтрой» после жалоб жителей Богородского городского округа начала проверять прокуратура. Ведомство выясняет, как фирма соблюдает условия лицензии в работе на месторождении Михалевское. Об этом «360» сообщили в пресс-службе администрации Богородского городского округа.

Лицензии на добычу полезных ископаемых выдает Министерство экологии и природопользования Московской области. На сегодняшний день такие документы есть у трех организаций: ООО «СтройСигма», «КСК-7» и «НедроПромСтрой».

Первые две компании арендуют земли около деревни Шульгино. Эти участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения, но там можно вести работы по фактическому использованию. Также эти участки переведут в промышленный статус. Это согласовали Министерство экологии и природопользования и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Но так как генплан, правила землепользования и план застройки и землепользования (ПЗЗ) городского округа уже утвердили, то документы не получили одобрения Совета депутатов городского округа. Администрация рекомендовала правообладателям участков самостоятельно обратиться за услугами внесения изменения в генплан и ПЗЗ. После этого новый статус участков пропишут в Государственном лесном реестре и Едином государственном реестре недвижимости.



30 сентября администрация городского округа проверила участки «СтройСигма» и «КСК-7». Работы там так и не начались.

Источник фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Но у «СтройСигмы» есть еще один участок. Он находится за очистными сооружениями ООО «Биотех-СК». Там действительно идет работа, но жители на компанию не жалуются.

Единственной компанией, чьей работой недовольны жители городского округа, стало ООО «НедроПромСтрой», которое занимается месторождением Михалевское. В администрацию поступили многочисленные письма и звонки от граждан, которые заявили о нарушениях. Власти городского округа направили письмо в Министерство экологии и природопользования с просьбой провести проверку соблюдения условий разрешения на работу.

Собственную проверку организована Ногинская городская прокуратура, к которой подключились сотрудники администрации и Роспотребнадзора.

Также в администрации прокомментировали ситуацию со стоками около деревни Шульгино. Ранее этот участок принадлежал НИИ «Прогресс», который использовал его в качестве поля для фильтрации сточных вод из Старой Купавны. 10 лет назад участок приватизировали, а очистные сооружения хотели ликвидировать. Но глава города Старая Купавна Игорь Сухин вместе с депутатами нашел инвестора для строительства современных очистных сооружений.

Первую очередь ввели в строй в 2016 году. С поля собирали стоки и отвозили их на очистку. Их объем постепенно уменьшался, и в этом году там собирают 975 кубометров в сутки.

Кроме того, Богородский городской округ вошел в программу Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Она предусматривает реконструкцию и капитальный ремонт коммунальных систем. В их число входит канализация Старой Купавны. В частности, будет окончательно решен вопрос подключения канализационных сетей микрорайона города к очистным сооружениям. Для этого планируется проложить коллектор протяженностью 2,3 километра. Но пока реализацию проекта отложили из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Но часть работ в рамках программы все же идет. Купавинская текстильная фабрика подключила к очистным сооружениям собственную канализационную насосную станцию. Уже смонтирован узел подключения. Теперь стоки идут напрямую в новые очистные сооружения. Сейчас подрядчик завершает работы по реконструкции и обновлению схемы по приему стоков, проходящих через территорию фабрики.

Компания «Аксиома-Девелопмент» смонтировала комплекс регулирующих колодцев на главном канализационном коллекторе города и проложила канал между насосными станциями. Для подключения фирмы к канализационным сетям Старой Купавны необходимо установить приборы учета сточной воды в насосной станции и смонтировать запоры на проложенном канале. Все работы находятся на стадии проектирования подрядчиком.