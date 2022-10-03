Почти 100 сайтов с поддельными документами для отсрочки от мобилизации заблокировала прокуратура Подмосковья | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 14:39 Поделиться Telegram

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Viber Почти 100 сайтов с поддельными документами для отсрочки от мобилизации заблокировала прокуратура Подмосковья Прокуратура Подмосковья закрыла 92 сайта с поддельными справками для отвода от мобилизации РИА «Новости»

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Прокуратура Московской области заблокировала 92 сайта по продаже поддельных документов для отсрочки от мобилизации, закрытие еще 112 находится в процессе. Об этом сообщил прокурор Подмосковья Сергей Забатурин на заседании регправительства с участием Андрея Воробьева.

«Мы тесно взаимодействуем по всем вопросам, которые возникают. Просьба — своевременно доводить до нас информацию, чтобы не допустить системного характера тех или иных моментов», — сказал губернатор Московской области.

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По словам Сергея Забатурина, в сложных критических ситуациях появляются самые «хитрые» граждане, которые предлагают в интернете поддельные документы, освобождающие от мобилизации.

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Подмосковная прокуратура заблокировала 92 таких сайта и передала информацию о еще 112 в генпрокуратуру.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. На бронь имеют право работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, некоторых ИТ-компаний, отсрочку — студенты очных отделений вузов и другие категории.

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